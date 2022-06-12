Denizli'de araca giren yılan zor anlar yaşattı

Denizli'de park halindeki hafif ticari araca giren yılan, paniğe yol açtı. İtfaiyecilerin aracın tekerini sökerek ulaşabildiği yılan, uzun uğraşlar sonucu gizlendiği yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde bulunan 20 F 3384 plakalı hafif ticari aracın altına bir yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın alt aksamına gizlenen yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahibi ve çevrede toplanan kalabalığın meraklı gözlerle izlediği çalışmalarda, ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen yılanın araçtan uzaklaşması sağlamadı.

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Son çare olarak aracın arka tekerlerinden birisini söken itfaiye ekipleri, özel gereçleriyle yılanı gizlendiği bölgeden çıkarmayı başardı. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, doğaya bırakılmak üzere plastik bir bidona konuldu. Yılanın götürülmesi sonrası hem vatandaşlar hem de otomobil sürücüsü derin bir nefes aldı.

FOTOĞRAF 22 Olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı. JANTLA DARP ETTİ<br><br>İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce \"Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?\" diyerek bağırdı. <br><br> SON SES MÜZİK AÇTI<br><br>Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti ve bıçakladı. 'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLİYORUM'<br><br>Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI<br><br>Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. TOPRAĞA VERİLDİ<br><br>Dursun, kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'nde toprağa verildi. CANİ KOCA TUTUKLANDI<br><br>Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ<br><br>Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Üç çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, \"Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım.\" Rize'deki 'jantlı vahşette' kan donduran detaylar: Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü Rize'de inşaat işçisi Ramazan Dursun'un (38), otomobil jantı ile darp ederek bıçakladığı eşi Özlem Dursun (32), hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaralıyken eşinin fotoğraflarını çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine gönderen Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen polislere şikayetçi olmadığı öğrenildi. Cani kocanın, polis ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Ramazan Dursun'un sözleri dehşete düşürdü. İşte Özlem Dursun cinayetinde tüyler ürperten detaylar...

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