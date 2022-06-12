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DENİZLİ

Denizli'de araca giren yılan zor anlar yaşattı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halinde bir araca yılan girdi. Yılan büyük paniğe yol açarken itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası araçtan çıkarıldı.

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Haber Merkezi İHA
​Denizlide araca giren yılan zor anlar yaşattı
Araca giren yılan zor anlar yaşattı.

Denizli'de park halindeki hafif ticari araca giren yılan, paniğe yol açtı. İtfaiyecilerin aracın tekerini sökerek ulaşabildiği yılan, uzun uğraşlar sonucu gizlendiği yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde bulunan 20 F 3384 plakalı hafif ticari aracın altına bir yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın alt aksamına gizlenen yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahibi ve çevrede toplanan kalabalığın meraklı gözlerle izlediği çalışmalarda, ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen yılanın araçtan uzaklaşması sağlamadı.

Son çare olarak aracın arka tekerlerinden birisini söken itfaiye ekipleri, özel gereçleriyle yılanı gizlendiği bölgeden çıkarmayı başardı. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, doğaya bırakılmak üzere plastik bir bidona konuldu. Yılanın götürülmesi sonrası hem vatandaşlar hem de otomobil sürücüsü derin bir nefes aldı.

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FOTOĞRAF 22
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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Üç çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
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Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, \"Eşimle tartıştık. Polis çağırdı.
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Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık.
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Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı.
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Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı.
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Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım.
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Beni aldattığını düşünüyordum.
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Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok.
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Kuruntu yapmış olabilirim.
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Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım.\"
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Rize'deki 'jantlı vahşette' kan donduran detaylar: Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü
Rize'de inşaat işçisi Ramazan Dursun'un (38), otomobil jantı ile darp ederek bıçakladığı eşi Özlem Dursun (32), hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaralıyken eşinin fotoğraflarını çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine gönderen Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen polislere şikayetçi olmadığı öğrenildi. Cani kocanın, polis ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Ramazan Dursun'un sözleri dehşete düşürdü. İşte Özlem Dursun cinayetinde tüyler ürperten detaylar...

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