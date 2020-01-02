Gündem Denizlide buz pistine dönen yolda 20ye yakın araç birbirine girdi
DENİZLİ

Denizli haber: Buz pistine dönen yolda 20’ye yakın araç birbirine girdi​

Denizli'de buz pistine dönen yolda 20’ye yakın araç birbirine girdi

Denizli’de havaların soğuması ile kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde yaşanan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Acıpayam Aliveren Mahallesi’nde buz pistine dönen yolda kayan 20’ye yakın araç, birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Denizli'deki zincirleme kazada otomobil, kamyonet ve minibüslerin de olduğu 20’ye yakın araba birbirine girdi.
Denizli'deki zincirleme kazada otomobil, kamyonet ve minibüslerin de olduğu 20’ye yakın araba birbirine girdi.

Hafta başından bu yana kentte devam eden soğuk havalar kar yağışını da beraberinde getirdi. Yağmur yağışının etkili olduğu kentte yüksek kesimler ile beraber bazı ilçelerde yağış kara çevirince yaşam olumsuz etkilendi. Acıpayam ilçesinde de yağan kar yağışı sonrası Aliveren Mahallesi’nde özellikle trafikte aksamalara neden oldu.

Denizli’de havaların soğuması ile kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde yaşanan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

İstanbul'da Aydos Ormanı'na kar yağdı
GÜNDEM
İstanbul'da Aydos Ormanı'na kar yağdı

Sürücüler kara hazırlıksız yakalanınca, kazaya adeta davetiye çıkarıldı. Acıpayam-Çameli ilçesi karayolu Aliveren rampasında yaşanan buzlanma sonrası meydana gelen zincirleme kazada otomobil, kamyonet ve minibüslerin de olduğu 20’ye yakın araba birbirine girdi.

Acıpayam Aliveren Mahallesi’nde buz pistine dönen yolda kayan 20’ye yakın araç, birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

Maddi hasarla atlatılan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı

Rahmi Genç isimli bir vatandaşın cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya yüklediği video ise yaşanan kazanın ucuz atlatıldığını gözler önüne serdi.

Acıpayam Aliveren Mahallesi’nde buz pistine dönen yolda kayan 20’ye yakın araç, birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

Öte yandan, jandarma ekipleri yolda zinciri ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri tarafından yolda tuz ve kumlama çalışması başlatıldı.

5 günlük Denizli hava durumu için tıklayınız

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
FOTOĞRAF 15
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İstanbul'da Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı.
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Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu.
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Yüksek kesimlerde yağış devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.
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İstanbul’da yeni yılın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren bazı yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı.
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Özellikle Aydos Ormanlarının yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü.
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Özellikle Aydos Ormanlarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alan beyaza büründü.
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Lapa lapa yağan kar nedeniyle ormanda renkli görüntüler oluştu.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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