Denizli'de gemi yüklü TIR alt geçitten geçemedi: Trafiğin aksamasına neden oldu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde TIR üstünde taşınan balıkçı teknesi, alt geçide sığmayınca trafikte aksamaya neden oldu. Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olan teknenin 4,80 metre yüksekliğindeki alt geçide sığmaması üzerine TIR'ın arkasındaki artçı takip aracı sürücüsü polis ekiplerinden yardım istedi.

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 14:19 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 16:24 AA