Denizli'de gemi yüklü TIR alt geçitten geçemedi: Trafiğin aksamasına neden oldu

Antalya'dan yüklenen balıkçı teknesini İzmir'e nakletmek üzere yola çıkan Hüseyin Dinçer yönetimindeki 07 ZM 233 plakalı TIR, Fatih Mahallesi Fatih Alt Geçidi'nde mahsur kaldı.
- Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, alt geçitte kazaya sebebiyet vermemek için Antalya-Denizli kara yolu üzerindeki trafiği keserek, TIR'ın alt geçitten geri çıkmasını sağladı.
Alt geçitten çıkarılan ve yan yola alınan TIR'ın sürücüsüne, trafiği tehlikeye düşürmekten ve fazla yük taşımaktan 1352 lira ceza kesildi.
Balıkçı teknesini taşıyan TIR, işlemlerin tamamlanmasından sonra yan yoldan İzmir'e devam etti.