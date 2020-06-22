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DENİZLİ

Denizli'de gemi yüklü TIR alt geçitten geçemedi: Trafiğin aksamasına neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde TIR üstünde taşınan balıkçı teknesi, alt geçide sığmayınca trafikte aksamaya neden oldu. Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olan teknenin 4,80 metre yüksekliğindeki alt geçide sığmaması üzerine TIR'ın arkasındaki artçı takip aracı sürücüsü polis ekiplerinden yardım istedi.

Haber Merkezi AA
Denizli'de alt geçitten geçemeyen gemi yüklü TIR, trafiğin aksamasına neden oldu
Denizli'de alt geçitten geçemeyen gemi yüklü TIR, trafiğin aksamasına neden oldu

Antalya'dan yüklenen balıkçı teknesini İzmir'e nakletmek üzere yola çıkan Hüseyin Dinçer yönetimindeki 07 ZM 233 plakalı TIR, Fatih Mahallesi Fatih Alt Geçidi'nde mahsur kaldı.

  • Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, alt geçitte kazaya sebebiyet vermemek için Antalya-Denizli kara yolu üzerindeki trafiği keserek, TIR'ın alt geçitten geri çıkmasını sağladı.

Alt geçitten çıkarılan ve yan yola alınan TIR'ın sürücüsüne, trafiği tehlikeye düşürmekten ve fazla yük taşımaktan 1352 lira ceza kesildi.

Balıkçı teknesini taşıyan TIR, işlemlerin tamamlanmasından sonra yan yoldan İzmir'e devam etti.

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