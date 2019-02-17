Denizli'de ilginç olay: Hırsızı araç sahibi uyandırdı

Olay, Çivril'in Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kumral isimli vatandaş akşam saatlerinde 20 ABD 319 plakalı otomobilini sokağa park ederek evine girdi. Gece geç saatlerde ise kimliği belirsiz 20 yaşlarındaki alkollü bir şahıs, kapısını zorlayarak açtığı otomobilin içerisine girdi.

Ardından direksiyon kutusunu açan ve düz kontak yaparak arabayı çalıştırmak için bir süre uğraşan şüpheli, bunda başarılı olamayarak şoför koltuğuna sızıp uyumaya başladı. Olay ise Kumral'ın sabah binmek için arabasının yanına gelmesi ile ortaya çıktı.

Kumral, şahsı uyandırdıktan sonra fotoğraflarını çekip kendisine otomobilinde ne yaptığını sorunca şüpheli bir anda kaçarak ortadan kayboldu.

Kumral, durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis araçtan parmak izi alırken, olay yerini gören kameraları da incelemeye aldı.

Araç sahibi Kumral’ın çektiği fotoğrafları da alan polis, 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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