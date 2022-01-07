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DENİZLİ

Denizli'de koca dehşeti: Av tüfeğiyle 69 yaşındaki karısını öldürüp oğlunu eve çağırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oturan Cafer Gülkaya (70), tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı. Eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaşan Ferhat Gülkaya'nın şikayeti üzerine baba Gülkaya gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Denizlide koca dehşeti: Av tüfeğiyle 69 yaşındaki karısını öldürüp oğlunu eve çağırdı
Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşandı. İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, henüz sebebi belirlenemeyen tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle eşi Safiye Gülkaya'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti.

DHA

Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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