Gündem Denizlide korkunç olay 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu
DENİZLİ

Denizli’de korkunç olay: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu

Denizli’de korkunç olay: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu

Denizli’de bir anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Olay, sabah erken saatlerde kadının kardeşini telefonla araması üzerine ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu.
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Nagihan K. (35) isimli kadın iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu A.S.K.’yı boğarak öldürdü.

Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan K., daha sonra aynı binada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kız kardeşini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İHA
Denizli’de bir anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde minik A.S.K.’nın öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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