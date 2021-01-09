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DENİZLİ

Denizli'de korkunç olay: Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil atölyesindeki ip çözgü makinesine kolunu kaptıran işyeri sahibi İbrahim Keskin (31), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti.
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yaşandı.

  • Atölye sahibi İbrahim Keskin, işyerinde çalıştığı sırada kolunu çözgü makinesinin merdanesine kaptırdı. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin'i gören diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
İbrahim Keskin (31) yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

AA
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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