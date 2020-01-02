Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Serinhisar ilçesinden Denizli'ye seyreden Ömer Erkol'un kullandığı 20 PS 986 plakalı otomobil, Pınarcık Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kurtarma çalışmasıyla araçtaki 2 kişi çıkarıldı
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri, şarampoldeki otomobili, kaymaması için halatla bağladıktan sonra kurtarma çalışması başlattı.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile ve yanında bulunan Ayşe Erkol, otomobilden çıkarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.