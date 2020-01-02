Gündem Denizlide otomobil şarampole yuvarlandı Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
DENİZLİ

Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile ve yanında bulunan Ayşe Erkol, otomobilden çıkarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Araçta sıkışan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Araçta sıkışan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Serinhisar ilçesinden Denizli'ye seyreden Ömer Erkol'un kullandığı 20 PS 986 plakalı otomobil, Pınarcık Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kurtarma çalışmasıyla araçtaki 2 kişi çıkarıldı

  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • İtfaiye ekipleri, şarampoldeki otomobili, kaymaması için halatla bağladıktan sonra kurtarma çalışması başlattı.

İki yaralı, ekiplerce kurtarıldı.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile ve yanında bulunan Ayşe Erkol, otomobilden çıkarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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