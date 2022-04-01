Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan tebriği: Bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.