Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.
Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.
Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
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