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Gündem Denizlide şap alarmı 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı
DENİZLİ

Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.

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Haber Merkezi AA
Denizlide şap alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.

Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

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