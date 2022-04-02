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DENİZLİ

Denizli'de şap hastalığı paniği: Yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde şap hastalığı tespiti yapılmasının ardından 7 mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlar kapatıldı. Hayvan giriş ve çıkışlarının kapatıldığı mahallelerde çiftçiler ve çobanlar önlem almaya başladı.

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Haber Merkezi İHA
Denizlide şap hastalığı paniği: Karantinaya alınan yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Toplamda 7 mahalle karantinaya alındı.

Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir hayvanda şap hastalığına rastladı.

Durumu sahiplerine bildiren ekipler önlemler alırken, hastalığın yayılmaması için çalışma başlatıldı.

Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının görüldüğü yere yakın konumda bulunan Kumafşarı, Köke, Kuzuören, Aliveren, Dedebağ ve Bedirbey olmak üzere toplamda 7 mahalleyi karantinaya aldı.

Hayvan giriş ve çıkışlarının kapatıldığı mahallelerde çiftçiler ve çobanlar önlem almaya başladı.

Genelde ağızda köpük, yara ve halsizlik belirtileriyle başlayan hastalık için ekipler, mahallelere teker teker giderek konu hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Vakanın ilk görüldüğü Darıveren Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Kılıç, “Şu anda 7 tane mahallemiz karantinaya alındı. İlçe tarım yetkileriyle devamlı irtibat halindeyiz. Bizler gerekli tedbirlerimiz aldık. Mahallemize giriş ve çıkışlar 1 haftaya yakındır kapalı durumdadır. Yetkiler mahallede bulunan hayvanlara gerekli aşıyı vurdular. Şu anda ne zaman karantina sürecinin biteceğini bilmiyoruz. Yetkilerden bizlerde bilgi bekliyoruz” dedi. Tedbir amaçlı karantinaya alınan Bedirbey Mahallesinde hem çobanlık hem de çiftçilik yapan Mustafa Özşahan, tedbirlerini aldıklarını belirterek, “7 tane mahallemiz karantina girdi. Şükür olsun şuanda sorun yok. Şap ölücü ve zor bir hastalık. Bizlerde bunlardan dolayı hayvanlarımızın aşı vurdurduk. Köy muhtarımız uyarıyı yaptı. Biz de tedbirlerimiz aldık” ifadelerini kullandı.

“Mahallede bulunan hayvanalar aşı yaptı”

Bedirbey Mahallesi Muhtarı Hakan Kaban ise, bütün vatandaşların uyarıldığını, görevliler tarafından bilgilendirmede bulunulduğunu ve giriş çıkışların kapatıldığını söyleyerek, “İlk vaka Darıveren Mahallemizde görüldü. İlçe tarımdan veterinerler geldi. Mahallede bulunan hayvanalar aşı yaptı. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Köyümüze giriş ve çıkışları kapatıldı. Şap hastalığın en büyük belirtileri hayvanlarda halsizlik ve ağızda yaralar oluşturmasıdır” dedi.

Yalova-İzmit kara yolunda iki araç alev alev yandı
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Alınan bilgiye göre, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir depo önünde bulunan minibüs çalıştırıldığı sırada alev aldı.
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Harekete geçen araçtan sürücü atlarken minibüs ise Yalova-İzmit kara yoluna çıkarak Sezer S yönetimindeki 34 DYD 965 plakalı kamyonete çarptı. Alevler içinde üzerine gelen minibüsün aracına çarpması sonrasında Sezer S. kamyonetinden çıkarak canını zor kurtardı.
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Kasasında yakıt olduğu ileri sürülen minibüsteki alevler kamyonete de sıçradı.
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Yaklaşık 4 metre yükselen alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması yaptı.<br>Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimsenin yara almaması sevindirdi.
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Celal Güneş, araç durduğu yerde kara yoluna doğru gittiğini belirterek, “Alevler birden yükseldiği için içinde yakıt olduğunu düşünüyoruz” dedi.<br>Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor.
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Kaza yerinden görüntüler.
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Yalova-İzmit kara yolunda iki araç alev alev yandı
Alev alarak yanmaya başlayan minibüs Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarında da yansıyan olayda 2 araç yanarak kül oldu.

Adana’da sıcaklıklar son zamanların en yüksek seviyesinde: Termometreler 33 dereceyi gördü
FOTOĞRAF 8
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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü
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Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.
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Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi.
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Atatürk Parkı’na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.
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Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı’na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, \"10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık\" diye konuştu.
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Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, \"Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor\" dedi.
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Adana’da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu
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Adana’da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu
Adana’da sıcaklıklar son zamanların en yüksek seviyesinde: Termometreler 33 dereceyi gördü
Adana'da üç gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları 33 derece ile bugün son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

Düştüğü 20 metrelik vadiden kurtarılan adamdan ilginç cevap: Kendi soruşturmamı kendim yapacağım
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Olay, Konyaatlı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunan 20 metrelik Olbia vadisinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde vadi kenarına dinlenmeye gelen Okan Aras (45) bir anda dengesini kaybederek, vadiden aşağıya düştü. Böğürtlen dikenleri ve ağaçların olduğu alana düşen adam yukarı çıkamayarak, mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde ise yardım çığlıklarını vadi kenarına gelen vatandaşlar duydu.
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Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Şahsın ekiplerden ilk isteği su oldu. Ekipler şahsı kurtarmak için adeta nefes kesen operasyon yaptı. Operasyonda ekiplerden önce bir tanesi beline bağladığı makaralı halat ile yavaş yavaş aşağı inerek şahsa ulaştı.
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İtfaiye ekibi böğürtlen dikenleri yüzünden şahsa ulaşmakta zaman zaman zorluk çekti.
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Olayı merak eden meraklı vatandaşlar ise sık sık video çekmeye çalıştı. Polis ekipleri şahısları düşme ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırdı.
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Daha sonra ise şahıs ekipler tarafından 12 metrelik vince bağlanan basket Sedyeye alınarak bir ekibin de eşliğinde yukarı çekildi.<br>
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Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şahıs daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın polis ekiplerinin ’oraya nasıl düştünüz’ sorusuna \"Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım\" sözleri ise dikkat çekti.
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Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Title
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım”
Düştüğü 20 metrelik vadiden kurtarılan adamdan ilginç cevap: Kendi soruşturmamı kendim yapacağım
Antalya'da gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı. Şahsın polis ekiplerinin nasıl düştünüz sorusuna, “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" cevabı ise dikkat çekti.


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