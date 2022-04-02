Denizli'de şap hastalığı paniği: Yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir hayvanda şap hastalığına rastladı.

Durumu sahiplerine bildiren ekipler önlemler alırken, hastalığın yayılmaması için çalışma başlatıldı.

Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının görüldüğü yere yakın konumda bulunan Kumafşarı, Köke, Kuzuören, Aliveren, Dedebağ ve Bedirbey olmak üzere toplamda 7 mahalleyi karantinaya aldı.

Hayvan giriş ve çıkışlarının kapatıldığı mahallelerde çiftçiler ve çobanlar önlem almaya başladı.

Genelde ağızda köpük, yara ve halsizlik belirtileriyle başlayan hastalık için ekipler, mahallelere teker teker giderek konu hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

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Vakanın ilk görüldüğü Darıveren Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Kılıç, “Şu anda 7 tane mahallemiz karantinaya alındı. İlçe tarım yetkileriyle devamlı irtibat halindeyiz. Bizler gerekli tedbirlerimiz aldık. Mahallemize giriş ve çıkışlar 1 haftaya yakındır kapalı durumdadır. Yetkiler mahallede bulunan hayvanlara gerekli aşıyı vurdular. Şu anda ne zaman karantina sürecinin biteceğini bilmiyoruz. Yetkilerden bizlerde bilgi bekliyoruz” dedi. Tedbir amaçlı karantinaya alınan Bedirbey Mahallesinde hem çobanlık hem de çiftçilik yapan Mustafa Özşahan, tedbirlerini aldıklarını belirterek, “7 tane mahallemiz karantina girdi. Şükür olsun şuanda sorun yok. Şap ölücü ve zor bir hastalık. Bizlerde bunlardan dolayı hayvanlarımızın aşı vurdurduk. Köy muhtarımız uyarıyı yaptı. Biz de tedbirlerimiz aldık” ifadelerini kullandı.

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“Mahallede bulunan hayvanalar aşı yaptı”

Bedirbey Mahallesi Muhtarı Hakan Kaban ise, bütün vatandaşların uyarıldığını, görevliler tarafından bilgilendirmede bulunulduğunu ve giriş çıkışların kapatıldığını söyleyerek, “İlk vaka Darıveren Mahallemizde görüldü. İlçe tarımdan veterinerler geldi. Mahallede bulunan hayvanalar aşı yaptı. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Köyümüze giriş ve çıkışları kapatıldı. Şap hastalığın en büyük belirtileri hayvanlarda halsizlik ve ağızda yaralar oluşturmasıdır” dedi.

FOTOĞRAF 9 Alınan bilgiye göre, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir depo önünde bulunan minibüs çalıştırıldığı sırada alev aldı. Harekete geçen araçtan sürücü atlarken minibüs ise Yalova-İzmit kara yoluna çıkarak Sezer S yönetimindeki 34 DYD 965 plakalı kamyonete çarptı. Alevler içinde üzerine gelen minibüsün aracına çarpması sonrasında Sezer S. kamyonetinden çıkarak canını zor kurtardı. Kasasında yakıt olduğu ileri sürülen minibüsteki alevler kamyonete de sıçradı. Yaklaşık 4 metre yükselen alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması yaptı.<br>Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimsenin yara almaması sevindirdi. Celal Güneş, araç durduğu yerde kara yoluna doğru gittiğini belirterek, “Alevler birden yükseldiği için içinde yakıt olduğunu düşünüyoruz” dedi.<br>Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. Kaza yerinden görüntüler. Yalova-İzmit kara yolunda iki araç alev alev yandı Alev alarak yanmaya başlayan minibüs Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarında da yansıyan olayda 2 araç yanarak kül oldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti. Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. Atatürk Parkı’na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı. Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı’na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, \"10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık\" diye konuştu. Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, \"Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor\" dedi. Adana’da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu Adana’da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu Adana’da sıcaklıklar son zamanların en yüksek seviyesinde: Termometreler 33 dereceyi gördü Adana'da üç gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları 33 derece ile bugün son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

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