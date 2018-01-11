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Tüyler ürperten olay: Yaşlı kadını bu hale getirdi - Denizli haberleri

Denizli'de tüyler ürperten olay: Yaşlı kadını bu hale getirdi

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi, "oğlunun arkadaşıyım" diye çaldığı kapıyı açan yaşlı kadından önce su istedi, ardından yüzüne sprey sıkarak elini ve kolunu koli bandıyla bağlayarak darp etti. Yaşlı kadını feci şekilde döven gaspçı, kadının boynundaki beşi bir yerde denilen altını gasp ederek kaçtı.

Haber MerkeziIHA
74 yaşındaki Ümmü Coşdan
74 yaşındaki Ümmü Coşdan

Olay, dün saat 10.00 sularında Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi Oturak Sokak’taki, bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi evde tek başına yaşayan 74 yaşındaki 5 çocuk annesi, 17 torunu olan Ümmü Coşdan’ın kapısını çalarak, ‘senin oğullarının arkadaşıyım’ diyerek önce su istedi. Kadın, su verdikten sonra kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol etmek amacıyla aşağı ve yukarıya çıktı. Şahıs ikinci sefer su isteyince, 74 yaşındaki kadın içeriye su şişesini alarak kapıya gelmeye çalıştı. Kimliği belirsiz gaspçı o sırada, yanındaki spreyi yaşlı kadının yüzüne sıktı daha sonra kadının yüzüne vurarak, feci şekilde darp etti. Yaşlı kadın, gaspçıdan kurtulmak için parmaklarını ısırdı. İki parmağı ısırılan gaspçı, yaşlı kadının boynundaki beşi bir yerde denilen altını kolyesini çalarak evin arkasındaki odanın penceresinden kaçtı.

Darp edilerek, gasp edilen kadın, mutfaktaki ekmek bıçağını alıp, elindeki ve kolundaki bandı keserek muhtara haber verdi. Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın önce Çal Devlet Hastanesi daha sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yırtılan dudağına 15 dikiş atılan kadın daha sonra taburcu edildi.

"Ölümden döndüm"

Şahsın kendini oğlunun arkadaşı olarak tanıttığını belirten 74 yaşındaki Ümmü Coşdan, "Önce geldi su istedi, verdim. Bir daha geldi su istedi. sonra bir aşağıya gitti, bir yukarı gitti. Su istedikten sonra arkamdan içeri girdi. Sonra kapıdayken beni içeri soktu ve burnuma sprey sıktı. sonra yüzüme vurmaya başladı. Sonra elime ayağımı koli bandı ile bağladı, odanın penceresinden atladı, gitti. Sonra ben de, mutfaktan bıçağı aldım. Elimdeki ve ayağımdaki bantları kestim. Gidip muhtara haber verdim. Koli bandı onun yanında vardı. Benim dişlerim sağlam, onun elini ısırdım, öyle kurtuldum. O da vurdu bana, 'bağırma', 'öldüreceğim' dedi. Muhtara haber verdim, muhtar da jandarmaya haber verdi. Sonra doktora gittim. Ölümden döndüm" diye konuştu.

Ümmü Coşdan'ın oğlu Himmet Coşdan, "Benim ailem rahatsızdı, Denizli’de hastaneye gittim, olayı orada duydum. Üzüldüm, hakikaten annem kötü olmuş. Böyle insanların yeri Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Benim anam yaklaşık 80 yaşında, benim anam dişinden tırnağından arttırmış, 5’i birlik bir altın boynuna takmış. Bunu aldın, 80 yaşındaki kadına el kalkarsa, benim başka diyeceğimi bir şey yok. Demek ki, böyle insanın da annesi babası var ki, böyle cani yetişmiş. Gelmiş, su istemiş, verince ikinci sefer gelip istemiş. Sonra yüzüne sprey sıkmış. Sonra annemi evin arkasına doğru itmiş ve elini ayağını koli bandı ile bağlamış. Baya bir çarpışmışlar. Varsa bir muhtaçlığın gelirsin erkek gibi dersin. Madem aldın altını kadını niye dövdün. O altın da anamın ölümlüğü. Öldükten sonra onu hayrederiz, tüm çocukların haberi vardı. Annem onun parmağını ısırmış, kurtulmuş" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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