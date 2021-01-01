Denizli'de yürek burkan kaza: Ağabeyi üç yaşındaki Deniz’i ölüme götürdü

Ekonomi

Bin 500 bağımsız bölüm için düğmeye basıldı: Tozkoparan’da dönüşüm başlıyor

İstanbul’da 300 bin konutu acil dönüştürmek için vites yükselten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tozkoparan’da da kazmayı vurdu. Bölgede 62 dükkan, bin 438 bağımsız bölüm yenilenerek hak sahiplerine teslim edilecek. Maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak. Hak sahiplerine 5 aylık 7 bin 500 lira tutarında kira yardımı da yapılacak.