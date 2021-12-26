Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 25. yılında anıldı

Törene, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Bekir Bakırcı ile şehit erin silah arkadaşları katıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Yanık, yaptığı konuşmada, şehitliğin çok özel bir makam olduğunu vurguladı.

Yanık, "Şehit olunacaksa da hepimiz şehit olmak için hazırız ki bu uğurda yemin ettik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına sağlık, sıhhat vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 25 yıldır şehit ailesini yalnız bırakmayan Hüseyin Kuş'un silah arkadaşlarının vefasının kendisini de duygulandırdığını belirtti.

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Kuş'un arkadaşlarını tebrik eden Özbaş, "Sizler bu vefa örneği ile gerçek bir tarih yazdınız. Gerçek bir hikayenin kahramanlarısınız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize Allah’tan sağlık ve sıhhat diliyorum." diye konuştu.

Kardeşimizin ailesinin yanında olmak istedik

Olayın yaşandığı dönemde üsteğmen olarak görev yapan Kuş'un silah arkadaşlarından emekli Albay Mustafa Mercan, Hüseyin Kuş'un ailesinin her zaman yanında oluğunu vurguladı.

Hüseyin Kuş'un Katyuşa füzesiyle şehit olan ilk Türk askeri olduğunu aktaran Mercan, "Kardeşimiz operasyon sırasında er tabiriyle 'torununa füze gelmesin' diye üzerine atlıyor ve o sırada vuruluyor. Kardeşimizin emaneti ailesinin her zaman yanında olmak istedik ve her yıl Sarayköy'de toplanıyoruz. 25 yıldır 'Osman babamın acılarını hafifletebilir miyiz, evladı olabilir miyiz?' diye bir olduk, diri olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

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Şehit Hüseyin Kuş’un babası Osman Kuş ise törene katılanlara teşekkür ederek, "Beni 25 yıldır yalnız bırakmıyorsunuz. Sizleri gördüğüm zaman, kendi evladımı görmüş gibi oluyorum. Hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

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