Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 mahalle bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı

Ekonomi

Ülker'in bayram hazırlıkları tamam

Ülker Türkiye Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü. Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker'den geldi." ifadelerini kullandı.