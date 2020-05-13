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Gündem Denizlinin Honaz ilçesinde 17 mahalle bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı
DENİZLİ

Denizli haberleri... Honaz'da 17 mahalle bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 mahalle bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı. Bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanlar aşılandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kızılyer Mahallesi'nde bir besihanedeki inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi.

İnekte şap hastalığı olduğu belirlenince mahalle ile çevredeki 16 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı.

Bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanlar aşılandı.

  • İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, ilçede gereken tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bir büyükbaşta çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımı durduruldu. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık bir ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

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