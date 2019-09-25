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ANTALYA

Depo başkasına kiralandı: 100 bin liralık muz kilitli kaldı - Antalya haberleri

100 bin liralık muz kilitli kaldı: Depo başkasına kiralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz ticareti yapan Numan Yüksel'in 2 yıldır kullandığı depo, bilgisi dışında başkasına kiraya verildi. Yeni kiracılar kilitleri de değiştirince Yüksel'in 100 bin liralık muzu depoda kaldı. Yüksel, depodaki ürünlerini savcılık talimatıyla alabildi.

Haber Merkezi DHA
Numan Yüksel, depodaki ürünlerini savcılık talimatıyla alabildi.
Numan Yüksel, depodaki ürünlerini savcılık talimatıyla alabildi.

Gazipaşa Muzkent Mahallesi'nde ticaretle uğraşan Numan Yüksel'in muz alımı ve sarartmak için kullandığı Muzkent Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait depo, başkalarına kiraya verildi.

Yüksel'in iddiasına göre kendisi depoda olmadığı anda yeni kiracılar gelerek kilitleri değiştirdi. Yaşanan olayın ardından jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, yetkililerin olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldı.

Yeni kiracılar kilitleri de değiştirince Yüksel'in 100 bin liralık muzu depoda kaldı.

Savcılığa başvuran Numan Yüksel, depoda kilitli kalan 100 bin liralık ürününü savcılık talimatıyla teslim alırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

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Gazipaşa'da muz ticareti yapan Numan Yüksel'in 2 yıldır kullandığı depo, bilgisi dışında başkasına kiraya verildi.

"Bize ihbarname çekmeden kiraya verilmiş"

Sözleşme bitiş tarihinden önce kendilerine ihbarname gönderilmediği için anlaşmaya göre depoyu bir yıl daha kullanma yetkisi olduğunu öne süren Yüksel, şunları söyledi:

  • "2 yıldır kiraladığımız kooperatif binasında çalışıyoruz. Depo kirasının üçüncü yılı. Sözleşmemiz Haziran ayında doluyordu. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için sözleşme yenileme gereği duymadık. Her sene paramızı ödeyeceğimiz zaman sözleşmemizi yapıyorduk. Bu sene sözleşme tarihinden önce bize ihbarname göndermeden, sözleşme süresinin bitmesinden 2 ay sonra burası kiraya verilmiş. Bizim de haberimiz olmadan. Burayı kiralayan kişiler, kooperatif binasının önüne gelmişler. Deponun kilitlerini kırmışlar. Bütün kilitleri değiştirmişler."
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