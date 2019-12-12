Gündem Deponun duvarını delip 90 bin liralık çay çaldılar Suçlarını itiraf ettiler
BURSA

Bursa haberleri: Duvarı delip 90 bin liralık çay çaldılar!

Deponun duvarını delip 90 bin liralık çay çaldılar: Suçlarını itiraf ettiler

Bursa’da duvarı delerek girdikleri depodan 90 bin TL değerinde 2 ton 190 kilo çay çalan 7 şüpheliden 3’ü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, suçlarını itiraf ederek, çalınan ürünlerin yerini polise gösterdi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Hırsızların deldiği duvar.
Hırsızların deldiği duvar.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Şen Sokak’ta meydana geldi. Deponun duvarını delerek içeri giren kimliği belirsiz kişiler, beşer kiloluk paketlerdeki 2 ton 190 kilogram çayı çalarak kaçtı.

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İhbarı değerlendiren Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin H.M, Z.Ü, O.P, Y.Ç, H.P, E.D. ve T.K. olduğunu belirledi.

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Yoksulun kefenini bile çaldılar: 50 bin liraya yakın zararımız var

Hırsızlar, beşer kiloluk paketlerdeki 2 ton 190 kilogram çayı çalarak kaçtı.

Şahıslar suçlarını itiraf etti

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerinden H.P., E.D. ve T.K., Anadolu Mahallesi Kumlu Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, suçlarını itiraf ederek, çalınan ürünlerin yerini polise gösterdi. Çalınan çaylar sahibine teslim edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlar duvarı deldi.

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