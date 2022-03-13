Gündem Depoyu fulleyip ödemeden kaçtı
3. SAYFA İSTANBUL

Depoyu fulleyip ödemeden kaçtı

Başakşehir'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Aynı şekilde farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Haber Merkezi DHA

Olay, 10 Mart günü saat 03.15 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başka araca ait plakayı kopyaladığı belirlenen otomobil sürücüsü, yakıt almak için istasyona girdi.

DHA

İstasyon personelinden depoyu doldurmasını isteyen şüpheli, bin 300 liralık dizel yakıt aldı. Personelin pompayı depo kapağından çıkarmasının hemen ardından şüpheli, hızla gaza basarak istasyondan kaçtı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aynı kişinin şuana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

Sarıyer'de taksici dehşeti: Elinde bıçakla üzerine yürüdü
FOTOĞRAF 5
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Olay geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.<br><br>İddiaya göre 34 TGT 17 plakalı taksinin şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile atıştı.
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Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi. <br><br>Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü.
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Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.
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ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA<br><br>Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor
Sarıyer'de taksici dehşeti: Elinde bıçakla üzerine yürüdü
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