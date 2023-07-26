Deprem bölgesinde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için çalışmalar sürdürülüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSİ Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası başladığı sulama altyapı projelerinin bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü tamamlayıp, tarım topraklarını tekrar suyla buluşturuyor. Bölgede, toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Ayrıca 12,4 kilometrelik sulama kanalı imalatları ile 1,2 kilometrelik işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.