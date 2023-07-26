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Deprem bölgesinde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için çalışmalar sürdürülüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde etkilenen illerde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve toprakların susuz kalmaması için sahadaki çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü aktardı.

11:24 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
İbrahim Yumaklı

İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tarımsal üretimin tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, depremler sonrası başladığı sulama altyapı projelerinin bakım ve onarımı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSİ Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası başladığı sulama altyapı projelerinin bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü tamamlayıp, tarım topraklarını tekrar suyla buluşturuyor. Bölgede, toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Ayrıca 12,4 kilometrelik sulama kanalı imalatları ile 1,2 kilometrelik işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.

Bakan Yumaklı: Önceliğimiz üretimin kesintiye uğramaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Depremden etkilenen illerimizde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, topraklarımızın susuz kalmaması için sahada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bereketli topraklarımızı suyla buluşturmaya, üreticilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz"
dedi.







#Kahramanmaraş
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Deprem
#Altyapı
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