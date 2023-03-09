Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda 269 kişi tutuklandı.
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23 dakika önce
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 269 kişi tutuklandı
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