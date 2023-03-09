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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 269 kişi tutuklandı

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda 269 kişi tutuklandı.

13:15 . 9/03/2023 Perşembe
DHA

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda 269 kişi tutuklandı.


Ayrıntılar geliyor...



#Kahramanmaraş
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#tutuklama
23 dakika önce
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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 269 kişi tutuklandı
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