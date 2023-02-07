Deprem bölgesindeki enerji kesintileri için arıza tespit ve onarım çalışmalarına başlandı

Şirketten yapılan açıklamada, devreye alınan afet planı uyarınca destek ekiplerinin gerekli tüm araç ve çeşitli büyüklükteki jeneratörlerle Başkent EDAŞ ve Ayedaş'tan deprem bölgesine sevk edildiği aktarıldı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin sahadaki çalışmalarına başladığı, jeneratörlerin ise bölgedeki afet çalışmalarının enerji ihtiyacına destek olmak üzere aktif hale getirildiği kaydedildi.

"Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım şebekemiz dahilinde, başta Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimiz olmak üzere, fiziki arıza tespit ve onarım çalışmaları hassasiyetle yürütülmektedir. Öte yandan, arıza onarımı tamamlanmasına rağmen güvenlik nedeniyle enerji verilmeyen bölgeler bulunmakta olup, enerjilendirme faaliyetleri arama kurtarma çalışmalarında çarpılma kaynaklı hayati riskleri önlemek adına, ilgili kamu kurumları ile yürütülen koordinasyon çerçevesince sürdürülmektedir."