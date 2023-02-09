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Deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili yeni açıklama: Tek yetkili Bakanlık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer açıklamada, "Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

11:22 . 9/02/2023 Perşembe
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Sahipsiz bebeklere devlet sahip çıkıyor.

Sahipsiz bebeklere devlet sahip çıkıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

'KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır. Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."








#ankara
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#hatay
34 dakika önce
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Deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili yeni açıklama: Tek yetkili Bakanlık
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