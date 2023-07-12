Deprem bölgesine ‘çelik’ten sanayi sitesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde 18 rezerv alanında depreme dayanıklı sanayi siteleri kuracak. Bu bölgeler inşa edilecek sanayi tesisleri çelik konstrüksiyon olarak planlandı. Yenilenebilir enerji, GES panelleri ve paket atık su arıtma tesisleriyle birlikte yenilikçi ve yenilenebilir tasarımlara sahip olacak. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek düzenlemeye göre, projeler tamamlanana kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi ile desteklenebilecek.