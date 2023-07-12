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Deprem bölgesine ‘çelik’ten sanayi sitesi

Uğur Duyan
04:00 . 12/07/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde 18 rezerv alanında depreme dayanıklı sanayi siteleri kuracak. Bu bölgeler inşa edilecek sanayi tesisleri çelik konstrüksiyon olarak planlandı. Yenilenebilir enerji, GES panelleri ve paket atık su arıtma tesisleriyle birlikte yenilikçi ve yenilenebilir tasarımlara sahip olacak. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek düzenlemeye göre, projeler tamamlanana kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi ile desteklenebilecek.

35 BİN İŞ YERİ YARARLANACAK

Toplam 11 ilde ‘sanayi tesisi’ tanımına giren OSB’lerde ve küçük sanayi sitelerinde 35 bin civarında iş yeri düzenlemeden yaralanacak. Hasarın büyük olduğu 11 ilde OHAL kararnamesi ile 18 rezerv alanı ilan edildi. Bu illerdeki sanayi tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla koordineli olarak zemin açısından uygun olan yerlere taşınacak.



#Deprem Bölgesi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#OSB
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