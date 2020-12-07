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Gündem Vatandaş şaşkın Antalya depremi başka bir ilde kayaları yerinden söktü
ANTALYA

Deprem haberleri: Antalya depremi başka bir ilde kayaları yerinden söktü

Vatandaş şaşkın: Antalya depremi başka bir ilde kayaları yerinden söktü

Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Karaman’ın Ermenek ilçesinde kayaları yerinden oynattı. Kayalıklardan toz bulutun yükseldiği onlar ise korku yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Kayalıkların düştüğü yere yaklaşık 300 metre mesafe otogarın ve evlerin bulunduğu öğrenildi.
Kayalıkların düştüğü yere yaklaşık 300 metre mesafe otogarın ve evlerin bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem diğer iller gibi Karaman'da da ciddi anlamda hissedildi. Gazipaşa ilçesine sınır olan Karaman'ın Ermenek ilçesinde deprem nedeniyle bazı kayalar yerinden oynayarak koptu. Kayaların yerinden oynayarak kopmasının ardından toz bulu yükseldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde toz bulutun yükseldiği ve vatandaşların tedirgin olduklarına dair sesler yer aldı.

KAYALIKLARIN DÜŞTÜĞÜ YERE YAKIN EVLER VE OTOGAR BULUNUYOR

Öte yandan, kayalıkların düştüğü yere yaklaşık 300 metre mesafe otogarın ve evlerin bulunduğu öğrenildi. Kayalıkların bu alanlara düşmemesi olası yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu.

İlçenin Keçipazar Mahalle Muhtarı Musa Küçük, "Ben muhtarlıktaydım deprem olduğu anda dışarı fırladım. Arkama baktım kayaların düştüğünü gördüm. Ortalık toz duman oldu. Taşın düştüğü yer evlere ve otogara yaklaşık 300 metre. Millet tedirgin ve korku içinde'' dedi.

Antalya’da 5.2’lik deprem korkuttu
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Antalya’da 5.2’lik deprem korkuttu

Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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