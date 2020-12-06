Antalya’da 5.2’lik deprem korkuttu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), dün saat 15.44’te Gazipaşa ilçesi açıklarındaki sarsıntının, 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.
- Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, korku duyuyorlarsa evlerinin önüne çıkabilirler.” dedi. Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür de “Konyaaltı ilçesinde deprem sırasında panik yaşayan bir kişinin 2. kattan atladığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Vücudunda kırıklar oluşan yaralının tedavisi devam ediyor. Ayrıca kalp pili kullanan bir kişi ise yaşadığı korku nedeniyle hastaneye kaldırıldı” şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da “Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.