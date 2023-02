Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'ölü' görünüyor 

Özçelik, Necat Özçelik'in uzaktan akrabası olduğunu, hayatını kaybettiği öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Şile otoyolunda polis ekiplerinin yapmış olduğu rutin trafik kontrolü için durduruldum. Ehliyet ve kimliğimi istediler, verdim. Daha sonra polis memuru şaşkınlık yaşadı. Sistemde ölü olarak göründüğümü söyledi. O an ben de şaşırdım, e-devlet sistemine ve banka hesaplarıma girmeye çalıştım ama, giremedim. Trafik polisleri asayiş ekiplerini çağırdılar, ekiplerle birlikte Atakent Polis Merkezi'ne gittik. Burada parmak izi taramasında Nejat Özçelik olduğum sistemde göründü. Fakat genel sistemde hala ölü olarak göründüğümü söylediler" dedi. Polis merkezinde de sorunun çözülmediğini anlatan Özçelik, "Nüfus Müdürlüğü'ne giderek dilekçe yazdım. Sağ olduğumu kanıtlamak için belgeler sundum. Ama çözülmedi. Hastayım ama hastaneye gidemiyorum, bankalarda erişim engeli olduğu için işlem yapamıyorum. Şu an her yerde ölü göründüğüm için mağdurum. En kısa sürede de mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.