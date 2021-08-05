Deprem tehlikesi altındaki İzmir Karabağlar'da CHP'li Muhittin Selvitopu TOKİ projesini iptal ettirdi

İzmir'de geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Karabağlar ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi. Mağdur olduklarını belirten hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek duruma tepki gösterdi ve Selvitopu'na çağrıda bulundu.

OYNAT 00:37 CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi: Hak sahipleri tepki gösterdi İzmir'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirip, arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını istemesi hak sahiplerini isyan ettirdi. Mağdur olduklarını ifade eden TOKİ hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek, Başkan Selvitopu'na çağrıda bulundu.



Başkan Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden hak sahiplerinden Alişan İnal, “Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok, biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz, biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Gelin bu inattan vazgeçin, biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın' dedi.

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HAK SAHİPLERİ: MAĞDURUZ

TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, "Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP’li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana 'konut yapılmasına karşıyız' diye bir kampanya başlattı. Sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin uzamasına sebep oldu. TOKİ’den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

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"YANDAŞ İLAN ETTİLER"

Belediye Başkanı Selvitopu’na çağrıda bulunan İnal, "Biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz Bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" açıklamasında bulundu.

Muhittin Selvitopu

FOTOĞRAF 18 İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler İzmir depreminden görüntüler: Deprem anı ve depremde yıkılan binalar AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. AFAD'ın açıklamasına göre İzmir'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı, 12 binada ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki deprem anında yıkılan binalar ve enkazlardan ilk görüntüler geldi... BiP'te paylaş

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