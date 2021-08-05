Gündem Deprem tehlikesi altındaki İzmir Karabağlarda CHPli Muhittin Selvitopu TOKİ projesini iptal ettirdi
İZMİR

Deprem tehlikesi altındaki İzmir Karabağlar'da CHP'li Muhittin Selvitopu TOKİ projesini iptal ettirdi

İzmir'de geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 116 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin ardından şehrin en çok gecekonduya sahip ilçesi olan Karabağlar'da CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının planını iptal ettirdi. Mağdur olduklarını belirten hak sahipleri, "Dar gelirli vatandaşların, şehit, gazi yakını hak sahiplerinin, engelli vatandaşların ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" diyerek duruma isyan etti.

Haber Merkezi İHA
Deprem tehlikesi altındaki İzmir Karabağlarda CHPli Muhittin Selvitopu TOKİ projesini iptal ettirdi
CHP'li Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi, hak sahipleri isyan etti.

İzmir'de geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Karabağlar ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi. Mağdur olduklarını belirten hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek duruma tepki gösterdi ve Selvitopu'na çağrıda bulundu.

CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi: Hak sahipleri tepki gösterdi
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CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi: Hak sahipleri tepki gösterdi
İzmir'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirip, arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını istemesi hak sahiplerini isyan ettirdi. Mağdur olduklarını ifade eden TOKİ hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek, Başkan Selvitopu'na çağrıda bulundu.

Başkan Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden hak sahiplerinden Alişan İnal, “Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok, biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz, biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Gelin bu inattan vazgeçin, biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın' dedi.

HAK SAHİPLERİ: MAĞDURUZ

TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, "Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP’li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana 'konut yapılmasına karşıyız' diye bir kampanya başlattı. Sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin uzamasına sebep oldu. TOKİ’den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

"YANDAŞ İLAN ETTİLER"

Belediye Başkanı Selvitopu’na çağrıda bulunan İnal, "Biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz Bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" açıklamasında bulundu.

Muhittin Selvitopu
Muhittin Selvitopu

İzmir depreminden görüntüler: Deprem anı ve depremde yıkılan binalar
FOTOĞRAF 18
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
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İzmir depreminden görüntüler
İzmir depreminden görüntüler: Deprem anı ve depremde yıkılan binalar
AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. AFAD'ın açıklamasına göre İzmir'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı, 12 binada ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki deprem anında yıkılan binalar ve enkazlardan ilk görüntüler geldi...

İzmir'deki depremden ilk görüntüler
FOTOĞRAF 19
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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İzmir'deki depremden ilk görüntüler
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir depreminde ölen ve kurtarılan kişi sayısı açıklandı
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu
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Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1044 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.
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Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi
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Türk Kızılay tarafından 419 personel, 40 araç, 153 bin 376 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 106 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.
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Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel olmak üzere toplam bin 166 personel görevlendirildi.
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Psikososyal çalışma grubundan 246 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup, 293 hanede 783 kişi ile görüşüldü. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edildi. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirildi.
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Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 269 iş makinesi ve 227 personel görev yapıyor. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmıyor.
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Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 27 adedi kuruldu.
İzmir depreminde ölen ve kurtarılan kişi sayısı açıklandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 76 vatandaşın hayatını kaybettiği, 961 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 220 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi. Son dakika bilgisine göre Emrah apartmanı enkazından 58. Saatte bir yaralı çıkarıldı.

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