Deprem tehlikesi altındaki İzmir Karabağlar'da CHP'li Muhittin Selvitopu TOKİ projesini iptal ettirdi
İzmir'de geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 116 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin ardından şehrin en çok gecekonduya sahip ilçesi olan Karabağlar'da CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının planını iptal ettirdi. Mağdur olduklarını belirten hak sahipleri, "Dar gelirli vatandaşların, şehit, gazi yakını hak sahiplerinin, engelli vatandaşların ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" diyerek duruma isyan etti.
İzmir'de geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Karabağlar ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi. Mağdur olduklarını belirten hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek duruma tepki gösterdi ve Selvitopu'na çağrıda bulundu.
TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, "Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP’li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana 'konut yapılmasına karşıyız' diye bir kampanya başlattı. Sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin uzamasına sebep oldu. TOKİ’den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor" diye konuştu.
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"YANDAŞ İLAN ETTİLER"
Belediye Başkanı Selvitopu’na çağrıda bulunan İnal, "Biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz Bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" açıklamasında bulundu.