Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nın pisti onarılmaya başlandı

Albayrak Grubu, aynı gün içinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremle dünyada eşine rastlanmamış bir felâkete maruz kalan ülkemizde yaraları sarmak için harekete geçti. Yardım ve destekler için 150 milyon TL bütçe ayıran Albayrak Grubu, AFAD, Kızılay ve devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordine halinde ve deprem bölgesinin ihtiyaç durumuna göre ilk yardım tırlarını ve iş makinalarını bölgeye gönderdi.