Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nın pisti onarılmaya başlandı

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İGA ekipleri depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nı onarmaya başladı
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nın pist ve terminal binası hasar gördü.
Çalışmalar hızla yürütülürken en kısa sürede havalimanının tekrar operasyona hazır hale getirilerek uçuşlara açılması hedefleniyor.
İGA tarafından, deprem bölgelerine 43 araç ve 300'den fazla gönüllü personel AFAD ile koordineli şekilde operasyonel destek vermek amacıyla bölgeye ulaştırılmıştı.