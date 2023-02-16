Depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için 'diş' önerisi

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Kahramanmaraş
Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, deprem kayıplarının doğru kimliklendirilmesinin hukuki, insani, vicdani, dini ve sosyal açıdan önem arz ettiğini söyledi. 20 yıla aşkın süredir adli diş hekimliği alanında bilimsel, akademik çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Prof. Dr. Kılıçarslan, "Ne yazık ki ülkemizde oturmuş bir adli diş hekimliği disiplini henüz mevcut değil. Pek çok ülkede aslında adli diş hekimliğinin formal eğitimleri ve emniyet güçleri içerisinde yapılanması söz konusu. Dişlerden kimliklendirme hem yaşayan bireyler için hem de felaket kurbanları için son derece önem arz ediyor. Bizler adli diş hekimliğini hukuka yardımcı olmaya çalışan diş hekimliği alanı olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla felaket kurbanları söz konusu olduğunda çok büyük bir popülasyondan ve nüfustan bahsediyoruz. Kayıplarımızın fiziksel olarak her zaman tanınabilir olmadığı süreç söz konusu. Kimliklendirme kaybın fotoğrafının eşleştirilmesinden yapılabileceği gibi günümüzde en çok ve en güvenilir olarak DNA analizleriyle yapılabiliyor. Ancak DNA analizleri hem daha uzun süreli hem daha külfetli bir süreç. Dolayısıyla dişlerden kimliklendirme yapılması tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve özellikle yangın, deprem gibi kayıpların bozulabileceği durumlarda öncelikli tercih edilen bir yöntemdir" dedi.
Prof. Dr. Kılıçarslan, tüm dünyada felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinin büyük önemde olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: