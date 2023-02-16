Depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için 'diş' önerisi

"Adli diş hekimliği felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinde kilit rol üstlenir. Çünkü dişler kendine özgü özellikleri olan neredeyse parmak izleri gibi her bir bireyi birbirinden ayıran özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra vücuttaki bozulmaya en dirençli kısımdır. Dolayısıyla dişlerden eski kayıtlarla eşleştirme yapılarak, kimlik tespiti tüm dünyada yaygın olarak kullanılan hızlı ve güvenilir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dişlerden kimliklendirme yaparken aslında bizler bireylerin normal, rutin tedavilerinde çektirilmiş filmlerden ve kayıtlardan yararlanırız. Ülkemizde özellikle son yıllarda sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan Sağlık Bakanlığı’nın da ortak çalıştırdığı ‘medula sistemi’ kaynaklı ciddi bir veri tabanımız var. Dolayısıyla bu veri tabanına erişerek bizim sahada tespit edeceğimiz bulguları eşleştirme ve kimliklendirme yapma şansımız var. Özellikle sağlıkta dönüşüm süreciyle birlikte aktif olarak kullanılmaya başlanılan 'medula sistemi' gibi ulusal veri tabanları; sisteme giren yani diş muayenesi veya tedavisi olan bireylerin diş filmlerini ve kayıtlarını depolamaktadır. Dolayısıyla kimliği belirsiz bir cesetten alınacak diş filmi veya kaydının bu ölüm öncesi kayıtlarla eşleştirilmesi tüm dünyada geçerliliği olan bir kimliklendirme yöntemidir."