Depremde yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara’ya getirildi

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Esenboğa Havalimanı’ndan ambulanslar aracılılığıyla Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen depremzedeler, yapılan ilk müdahalenin ardından ilgili servislerde tedavi altına alındı.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik depremde yaralanan ve Adıyaman’dan getirilin 1’i çocuk olmak üzere 4 depremzede, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Esenboğa Havalimanı’ndan ambulanslar aracılılığıyla Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen depremzedeler, yapılan ilk müdahalenin ardından ilgili servislerde tedavi altına alındı.