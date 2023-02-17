Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor: 83 şüpheli tutuklandı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntı, ülkemizde on binlerce yurttaşın ölümüne yol açtı. Ve ne acıdır ki, bir kez daha depremin değil hatalı binaların can kaybına yol açtığına şahit olduk. Şimdi ise gözler, depreme dayanıklı yapıların nasıl inşa edileceği konusuna çevrilmiş durumda… Peki depremin etkisini azaltmayı hedefleyen dayanıklı binalar inşa etmek için hangi yöntemler kullanılıyor? En güvenilir olanı hangisi?