Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını söyledi

O dönemde uygulama bu şekildeydi. Şimdilerde yapı denetim bu işi yapmaktadır. Benim herhangi bir denetleme hususunda sorumluluğum görevim yoktur. Bahse konu Alpargün Apartmanı isimli depremde yıkılan yapı ile ilgili Hasan Alpargün isimli şahsı ve bu çizdiğim projeyi hatırlamıyorum.