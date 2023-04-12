Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını söyledi

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir ev.
Yapımına 1994 yılında başlanan ve bir yılda tamamlanan, depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın statik-betonarme projesini yapan ve hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçundan soruşturma yürütülen inşaat mühendisi tutuksuz B.A'nın savcılık ifadesine ulaşıldı.
B.A'nın avukatı ise müvekkilinin depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü.
Apartmanın müteahhidi tutuklanmıştı
Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.