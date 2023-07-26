Depremde zarar gören tarihi yapılar aslına uygun şekilde onarılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 21 yapının onarımı için ödenek aktarılarak, ihale çalışmaları tamamlandı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük deprem tarihi yapılarda da ciddi hasar ve tahribata neden olmuş, depremin hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için çalışma başlatmıştı. Hasar alan tarihi yapılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılacak.