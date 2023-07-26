Depremde zarar gören tarihi yapılar aslına uygun şekilde onarılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kale olmak üzere toplam 21 yapının onarımı için ödenek aktarılarak, ihale çalışmaları tamamlandı.Konuyla ilgili bilgi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, 4 müze ve 1 kale olmak üzere 5 yapının ihalesinin de devam ettiğini ifade ederek,

“Kendi içinde az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan, güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir”