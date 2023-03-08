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Depremden etkilenen 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojinin son hava durum tahminlerine göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 5 ilde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

11:21 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın,
yarın sabah saatlerinden akşama kadar, batı ve güneybatı yönlerinden Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

#Hava durumu
#Meteoroloji
#Deprem
1 saat önce
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Depremden etkilenen 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
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