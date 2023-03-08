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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın,
yarın sabah saatlerinden akşama kadar, batı ve güneybatı yönlerinden Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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