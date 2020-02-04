Depremden hemen sonra gittiler ve 10 gündür Elazığ'dalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin meydana geldiği 24 Ocak akşamından beri Elazığ ve Malatya'da tüm çalışmaları yakında takip etti. Depremden hemen 3 saat sonra Elazığ'a giden üç bakandan Fahrettin Koca, 30 Ocak'ta koronavirüs salgınıyla ilgili acil toplanan Bilim Kuruluna başkanlık etmek için şehirden ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 30 Ocak günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılmak için Ankara'ya gidip akşam Elazığ'a geri döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 10 gündür Elazığ'dan hiç ayrılmadı.



Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca Elazığ'da.