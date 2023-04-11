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Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okula döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

11:44 . 11/04/2023 Salı
AA
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okula döndü.

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okula döndü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.


Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var."
ifadelerini kullandı.





#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Mahmut Özer
#Deprem
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