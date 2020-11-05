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İZMİR

Depreme ameliyatta yakalandılar: Organlar yer değiştirdi!

İzmir'deki depreme ameliyat sırasında yakalan doktor soğukkanlılığını kaybetmedi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül’ün hemşire ve asistanları sakinleştirme çabalarının yer aldığı görüntülenirken, hastanın mide ve dalağını görüntüleyen kamera ise deprem anında organların nasıl yer değiştirdiğini kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Depreme ameliyatta yakalandılar.
Depreme ameliyatta yakalandılar.

İzmir'de depreme ameliyat anında yakalanan doktor soğukkanlılığını kaybetmedi. Ameliyathane masasında yatan hastanın ise deprem şiddeti ile organları yer değiştirdi.

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DEPREMDEN SONRA AMELİYATA DEVAM ETTİK

Yurtdışından gelen bir hastasına mide küçültme ameliyatı yapan Op. Dr. Özgün Akgül, deprem başladığı esnada operasyona yeni başladıklarını ifade ederek, “Deprem sırasında ameliyathanede heyecanlanma oldu. Yanımızda hemşireler ve asistanlar heyecanlandı. Sorumlu kişi ben olduğum için herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Depremden sonra da ameliyata devam ettik" dedi.

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ALETLERİ HASTADAN UZAKLAŞTIRDIK

"Kapalı yöntem ameliyatta ekrana bakaran çalıştığımız için ilk önce depremi fark etmedim. Hemşire, hastaya temas ettiği için sallandı diye düşündüm. Şiddetlenince depremi fark ettim" ifadelerini kullanan doktor daha sonra aletleri hastanın vücudundan uzaklaştırdığını ifade etti.

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ORGANLAR YER DEĞİŞTİRDİ!

Op. Dr. Akgül ve ekibinin deprem esnasında yaptıkları ameliyata ilişkin görüntüler de kameralara yansıdı. Deprem esnasında soğukkanlılığını koruyan Akgül’ün hemşire ve asistanları sakinleştirme çabalarının yer aldığı görüntülenirken, hastanın mide ve dalağını görüntüleyen kamera ise deprem anında organların nasıl yer değiştirdiğini kaydetti. Görüntülerde, en sık kanamanın görüldüğü yer olan mide ve dalak kısmında yer alan ameliyat aletinin deprem esnasında hastaya zarar vermemesi için çıkarıldığı anlar da yer alıyor.

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