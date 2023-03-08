Depremin 28. gününde enkazdan kedi 'Haydut' kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 28. gününde kedi "Haydut" canlı olarak kurtarıldı. Binaların yıkılmasına ve hasar görmesine yol açan depremlerde, birçok hayvan ya telef oldu ya da yaralandı. Sahiplerinin çıktığı binalarda mahsur kalan "can dostlar"ı bulmak için bölgeye gelen çok sayıda hayvansever her ihbarı titizlikle değerlendiriyor. Hatay'da çalışma yürüten Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği üyeleri, yıkılan bir binanın en üst katında sesi duyulan kedi "Haydut"u kurtarmak için harekete geçti. Dernek üyeleri, vinç yardımı ile içerisinde yaş mama konulan kapanı enkaz içerisine bıraktı. Ekipler, yaş mamayı yemek için kafes şeklindeki kapana giren kediyi yine vinç yardımıyla enkazdan çıkardı. Depremde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Balıkçı, veteriner kliğinde kavuştuğu kedisi "Haydut"u uzun süre sevdi.