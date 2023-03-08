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Depremin 28. gününde enkazdan kedi 'Haydut' kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 28. gününde kedi "Haydut" canlı olarak kurtarıldı. Depremin 28'inci gününde bir binanın yıkımı sırasında en üst kattan sesi duyulan kedi 'haydut' vinç yardımı ile yaş mama konulan kapanla yakalanıp tedaviye alındı.

17:19 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Depremde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Balıkçı, veteriner kliğinde kavuştuğu kedisi "Haydut"u uzun süre sevdi.

Depremde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Balıkçı, veteriner kliğinde kavuştuğu kedisi "Haydut"u uzun süre sevdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Binaların yıkılmasına ve hasar görmesine yol açan depremlerde, birçok hayvan ya telef oldu ya da yaralandı. Sahiplerinin çıktığı binalarda mahsur kalan "can dostlar"ı bulmak için bölgeye gelen çok sayıda hayvansever her ihbarı titizlikle değerlendiriyor.


Depremin 28'inci gününde kedi "Haydut" enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Depremin 28'inci gününde kedi "Haydut" enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 28. gününde kedi "Haydut" canlı olarak kurtarıldı. Binaların yıkılmasına ve hasar görmesine yol açan depremlerde, birçok hayvan ya telef oldu ya da yaralandı. Sahiplerinin çıktığı binalarda mahsur kalan "can dostlar"ı bulmak için bölgeye gelen çok sayıda hayvansever her ihbarı titizlikle değerlendiriyor. Hatay'da çalışma yürüten Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği üyeleri, yıkılan bir binanın en üst katında sesi duyulan kedi "Haydut"u kurtarmak için harekete geçti. Dernek üyeleri, vinç yardımı ile içerisinde yaş mama konulan kapanı enkaz içerisine bıraktı. Ekipler, yaş mamayı yemek için kafes şeklindeki kapana giren kediyi yine vinç yardımıyla enkazdan çıkardı. Depremde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Balıkçı, veteriner kliğinde kavuştuğu kedisi "Haydut"u uzun süre sevdi.


Hatay'da çalışma yürüten Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği üyeleri, yıkılan bir binanın en üst katında sesi duyulan kedi "Haydut"u kurtarmak için harekete geçti.

Dernek üyeleri, vinç yardımı ile içerisinde yaş mama konulan kapanı enkaz içerisine bıraktı. Ekipler, yaş mamayı yemek için kafes şeklindeki kapana giren kediyi yine vinç yardımıyla enkazdan çıkardı.

Depremde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Balıkçı, veteriner kliğinde kavuştuğu kedisi "Haydut"u uzun süre sevdi.

HAÇİKO Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, kediyi kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Güven, "Haydut biraz zayıflamıştı ama genel durumu iyi. Yaklaşık 28 gün süreyle enkazda hayatta kalması bir mucize. Bölgede besleme ve enkazdaki hayvanları kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.


#Hatay
#Kahramanmaraş
#Deprem
32 dakika önce
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Depremin 28. gününde enkazdan kedi 'Haydut' kurtarıldı
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