Gündem Depremin ardından evlerine giremeyen Düzceliler ateş başında dua etti
DÜZCE

Depremin ardından evlerine giremeyen Düzceliler ateş başında dua etti

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremedi.

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Haber Merkezi AA
Depremin ardından evlerine giremeyen Düzceliler ateş başında dua etti
​Düzceliler depremin ardından evlerine giremedi

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.

Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TEDBİR AMAÇLI EVLERE GİRMEDİK"

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Düzce'de depreme yakalanan kadın korkudan bayıldı: O anlar kamerada
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Düzce'de depreme yakalanan kadın korkudan bayıldı: O anlar kamerada
Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Depremde bazı vatandaşlar kendilerini can havliyle sokağa atarken, bazıları ise masaların altında kaldı. Bir kadın ise kafeteryada telefonla konuştuğu esnada korkudan bayıldı.

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