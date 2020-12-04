Depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Ege Denizi'nde geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, yıkılan binaların yanı sıra birçok binada da 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede hasar oluştu. Depremde ağır hasar gören binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı. Kalan diğer ağır hasarlı binaların da kontrollü olarak yıkımı için çalışmalar sürüyor. Yıkım işlemleri drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan depremden sonra İzmir'e gelip, incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması gereken bina sayısını 506 olarak açıklamıştı.

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