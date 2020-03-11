Gündem Depremin denizdeki izi eski iskele dev vinç ile yıkılıyor
KOCAELİ

Depremin denizdeki izi eski iskele dev vinç ile yıkılıyor

Depremin denizdeki izi eski iskele dev vinç ile yıkılıyor

İzmit'te 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o günden bu yana atıl durumda olan iskele, 4 bin 586 groston ağırlığındaki ve 100 metre yüksekliğindeki dev deniz vinci ile yıkılıyor.

Haber Merkezi DHA
Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumda bulunan iskele yıkılıyor.
Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumda bulunan iskele yıkılıyor.

Seka Kağıt Fabrikası’nın çalıştığı yıllarda fabrikaya hizmet veren ve 17 Ağustos 1999 depreminde kara ile bağlantı kısmı yıkılan beton iskele, yıllardır İzmit Seka Park sahilinde atıl durumda bulunuyor. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumda bulunan iskele, bölgeyi kullanan deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturuyor.

  • Zaman içerisinde oluşan erozyon ve paslanmanın etkisiyle kendiliğinden yıkılma riski oluşan iskelenin yıkımına başlandı. İskelenin üzerinde bulunan iş makineleri iskeleyi yıkarken, beton parçaları ise vinçle alınıyor.

DHA
İskele, 4 bin 586 groston ağırlığındaki ve 100 metre yüksekliğindeki dev deniz vinci ile yıkılıyor.

Deniz tipi özel vinç getirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrasında iskelenin yıkımı için 4 bin 586 groston ağırlığında ve 100 metre yüksekliğinde deniz tipi özel vinç getirildi.

DHA
İskelenin üzerinde bulunan iş makineleri iskeleyi yıkarken, beton parçaları ise vinçle alınıyor.

Yıkım için getirilen ve 680 ton ağırlık kaldırabilen deniz tipi yüzer vinç, aynı zamanda seyir halindeyken gövdesi üzerinde 700 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor.

  • Onlarca işçinin çalıştığı iskelede yıkımının yaklaşık 1 ayda tamamlanması bekleniyor.

Elazığ'daki hasarlı binalarda şaşırtan görüntü: Yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor
EKONOMİ
Elazığ'daki hasarlı binalarda şaşırtan görüntü: Yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor

Türkiye'deki yerleşik her 3 yabancıdan birisi kendi evinde oturuyor
EKONOMİ
Türkiye'deki yerleşik her 3 yabancıdan birisi kendi evinde oturuyor
Doksan gün sonra: Türkiyede ilk vaka!

Doksan gün sonra: Türkiye'de ilk vaka!

Hasta erkek ve izole edildi, virüsü Avrupa'dan kaptı.
Metroda, metrobüste, otobüste...

Metroda, metrobüste, otobüste...

​İstanbul'da vatandaşlar toplu taşımaya maskeyle binmeye başladı.
60 liradan bin TLyeçıkınca isyan ettiler

60 liradan bin TL'ye
çıkınca isyan ettiler

​Maskedeki rekor artış en çok onları mağdur ediyor.
Sigara içenler risk altında!

Sigara içenler risk altında!

​Koronavirüs, sigara içenleri savunmasız hale getiriyor.
Bir günde<br>500 milyar dolar!

Bir günde
500 milyar dolar!

​Koronavirüs endişesi ile petrol krizi vurdu.
Yüzde 3'ünü<br>geçemeyecek

Yüzde 3'ünü
geçemeyecek

​Dövize endeksli kredilere yeni düzenleme.

Nargileyi yasakladılar

Nargileyi yasakladılar

​Dünyaya yayılan salgın nedeniyle flaş karar.
Merkel korkutan rakamı açıkladı

Merkel korkutan rakamı açıkladı

Virüs ​Almanya'nın yüzde 70'ine bulaşacak.
Tam 300 polisle<br>operasyon

Tam 300 polisle
operasyon

​Şafak vakti kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Hızla artıyor

Hızla artıyor

Ölümcül salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı.
Koronavirüse karşı altın kurallar

Koronavirüse karşı altın kurallar

Özellikle yurt dışından gelenlerin uyması gerekenler sıralandı.
İzinler iptal edildi

İzinler iptal edildi

​Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı.
Atina'ya BM'de hesap soracağız

Atina'ya BM'de hesap soracağız

​Miçotakis uluslararası hukuku bilmiyor, çok geri kalmış durumda.
CHP, HDP ve PKK Berlin’de buluştu

CHP, HDP ve PKK Berlin’de buluştu

​CHP ve HDP'li vekiller gizli oturup sonrası soluğu terörist elebaşının yanında aldı.
Hafter'den<br>Esed'e gizli ziyaret

Hafter'den
Esed'e gizli ziyaret

Türkiye'ye karşı oluşturmak istedikleri kirli tezgahı görüştüler.
CHP'li belediyede<br>aile boyu zimmet

CHP'li belediyede
aile boyu zimmet

​Plajdan elde edilen gelirlerin akıbeti bilinmiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.