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Depremin dokuzuncu gününde mucize kurtuluşlar: Üç kişi sağ kurtarıldı

7,7'lik büyük depremin dokuzuncu gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken mucize haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı'nın enkazından iki kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken bir mucize kurtuluş da Adıyaman'dan geldi. 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin enkaz altından sağ çıkarıldı.

09:23 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Büyük felaketin dokuzuncu gününde mucize kurtuluşlar devam ediyor.

Büyük felaketin dokuzuncu gününde mucize kurtuluşlar devam ediyor.

10 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken mucize haberleri de geliyor.



Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Enes enkaz altında 2 kişinin daha canlı olduğunu bildirdi.


Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu söyledi. Enes’ten çok kısa süre sonra da 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı

Dayısı yeğenlerinin iyi olduğunu, bu duruma şükrettiklerini belirterek, emeği geçen arama kurtarma yetkililerine teşekkür etti


Adıyaman'da da mucize kurtuluş

Öte yandan Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarından da sevindirici haber geldi. 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin 198'inci saatte enkaz altından sağ çıkarıldı.



#Deprem
#Adıyaman
#Mucize
#Muhammed Cafer Çetin
#Kahramanmaraş
#Muhammed Enes
#Abdülbaki
2 saat önce
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