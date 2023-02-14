Depremin dokuzuncu gününde mucize kurtuluşlar: Üç kişi sağ kurtarıldı

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Büyük felaketin dokuzuncu gününde mucize kurtuluşlar devam ediyor.
10 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken mucize haberleri de geliyor.
Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Enes enkaz altında 2 kişinin daha canlı olduğunu bildirdi.
Dayısı yeğenlerinin iyi olduğunu, bu duruma şükrettiklerini belirterek, emeği geçen arama kurtarma yetkililerine teşekkür etti
Öte yandan Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarından da sevindirici haber geldi. 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin 198'inci saatte enkaz altından sağ çıkarıldı.