Gündem Depremin vurduğu Elazığda su 3 ay ücretsiz oldu
ELAZİĞ

Depremin vurduğu Elazığ’da su 3 ay ücretsiz oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deprem nedeniyle kent genelinde hiçbir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi can vermişti.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi can vermişti.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da önemli bir açıklama da bulundu. Başkan Şerifoğulları, deprem tarihinden itibaren 3 ay süreyle hiçbir aboneden su tüketim bedeli alınmayacağını söyledi.

Elazığ'da depremzedeler evlerinin anahtarını almanın sevincini yaşadı
GÜNDEM
Elazığ'da depremzedeler evlerinin anahtarını almanın sevincini yaşadı

İHA

"Yaşamı kolaylaştıracağız"

  • Mart ayı içinde belediye meclisinde karar alacaklarını aktaran Başkan Şerifoğulları,"Depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. 3 aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 15 milyon TL’dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

İHA

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GÜNDEM
Elazığ depreminde 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapılar etkilenmedi

"Elektrik ve doğalgazdan da ücret alınmasın"

Elektrik Doğalgaz şirketi AKSA’danda bu güzelliği, bu yardımı görmek istediklerini beklediklerini belirten Şerifoğulları, kendilerinin vatandaşlardan aldığı desteğin onlara hizmet olarak geri dönmeye devam edeceğini kaydetti.

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