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Depremin vurduğu kentlerde sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

00:57 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Depremin vurduğu kentlerde sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı.

Depremin vurduğu kentlerde sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Ayrıca depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor.

İL VE İLÇELERİN BÜYÜK KISMI AYDINLATILDI

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için 1749 kişi görev yapıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucu deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokakların lambaları aydınlatıldı. Kalan bölgelerin aydınlatılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.



#Deprem
#Elektrik
#Kahramanmaraş
16 dakika önce
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Depremin vurduğu kentlerde sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
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