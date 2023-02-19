Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüpheli tutuklandı.

15:14 . 19/02/2023 Pazar
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği yıkım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği yıkım

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.


#Asrın felaketi
#Kahramanmaraş
#deprem
#yıkılan bina
#şüpheli
#tutuklama
1 saat önce
default-profile-img
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Enkazlardan çıkarılan çelik kasa ve silahlar özel odalarda muhafaza ediliyor
Neymar sakatlandı
Malatya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya Yeşilyurt’ta 4,7 büyüklüğünde deprem korkuttu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.