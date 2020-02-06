Gündem Depremzede, ihtiyacını karşılayan kaymakamı başından öptü Hepiniz benim oğlumsunuz
ELAZİĞ

Elazığ haberleri: Depremzede, ihtiyacını karşılayan kaymakamı başından öptü!

Depremzede, ihtiyacını karşılayan kaymakamı başından öptü: Hepiniz benim oğlumsunuz

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremde evi hasar gören Hatun Demiralp (67), yerleştiği çadırda kendisini ziyaret ederek ihtiyacını karşılayan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı başından öperek, "Allah devletimize zeval vermesin, hepiniz benim oğlumsunuz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Demiralp, Kaymakam Murat'ı başından öptü.
Demiralp, Kaymakam Murat'ı başından öptü.

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesinde evi hasar gören Hatun Demiralp, çadıra yerleşti. Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçede kurulan çadırda kalanları ziyaret etti.

Kaymakam, ilçede kurulan çadırda kalanları ziyaret etti.

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Sosyal medyada büyük beğeni aldı

Ziyaret sırasında, depremzede Hatun Demiralp'a beraberinde getirdiği ısıtıcı, battaniye ve gıda kolilerini teslim etti. Yapılan bu destek karşısında duygulanan Demiralp, Kaymakam Murat'ı başından öptü.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni alan görüntülerde Demiralp, Kaymakam Murat'a "Allah devletimize zeval vermesin. Hepiniz benim oğlumsunuz" dedi.

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