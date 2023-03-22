Depremzedeler bayramı sıcak yuvalarında geçirecek

Osmangazi Belediyesi 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremlerde ağır hasar alan Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşabilmeleri için var gücüyle çalışıyor. Bölgede inşasına başlanan prefabrik konutlar hızla yükselirken, 100 ailenin bayramı sıcak yuvalarında geçirmeleri hedefleniyor. Osmangazi Belediyesi’nin personeli tarafından inşa edilen prefabrik konutların Ramazan Bayramı’nda depremzedelere tahsis edilmesi planlanıyor. Hafif Çelik Prefabrik Konutların montajı hızla devam ederken tesisat bağlantıları da yapılmaya başlandı. Buzdolabından çamaşır makinesine kadar bir evde olan tüm eşyalar prefabrik konutlarda yer alacak.





Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde adeta bir üs kuran Osmangazi Belediyesi, bölgedeki depremzedelerin her türlü ihtiyacını eksiksiz gideriyor. İslahiye’ye 100 konutluk prefabrik mahalle kurmak için kolları sıvayan ekipler, depremzedelerin yaklaşan Ramazan Bayramını sıcak yuvalarında geçirebilmeleri için var gücüyle çalışıyor. Osmangazi Belediyesi’nin gönüllü personeli depremin ilk gününden itibaren, İslahiye’deki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 100 ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak olan prefabrik konutların montajına başlandı. Osmangazi Mahallesi adı verilen bölgede prefabrik konutlar hızla inşa edilirken, aynı zamanda depremzedeler için günde 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Günlük 2 Bin 500 kişinin faydalandığı, Osmangazi Belediyesi aş evi, Ramazan’da da hem iftar, hem sahurda İslahiye’li vatandaşlara hizmet verecek.

Osmangazi Mahallesi’nde 100 aile yaşayacak

Depremin ilk gününden itibaren İslahiye başta olmak üzere birçok noktada çalışmalara başlayan Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesinden ayrılmıyor. Şiddetli depremde adeta yerle bir olan İslahiye’deki barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak için prefabrik kent inşasına başlayan Osmangazi Belediyesi, yağmur çamur demeden çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Valilik tarafından gösterilen araziye Osmangazi Mahallesi adı verilirken prefabrik konutların hızla montajına başlandı. Her biri 27 metrekareden oluşan iki modül olarak tasarlanan prefabrik evlerde tuvalet, banyo ve mutfak tezgahı bulunacak. 100 ailenin yerleşeceği Osmangazi Mahallesi’nde ayrıca depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.

Aşevinde kazanlar kaynıyor

Deprem bölgesinde iki farklı noktada sıcak yemek dağıtımını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi İslahiye’de depremzedeler için günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına da devam ediyor. Günlük yaklaşık 2500 kişinin faydalandığı aşevi Ramazan’da da iftar ve sahurda sıcak yemek çıkartarak depremzedelere hizmet verecek.



