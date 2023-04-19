Depremzedeler için Katar'dan Türkiye'ye gelen 743 konteynerin kurulumu tamamlandı

Katar'dan Türkiye'ye gelen konteynerler.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Katar'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerlerden bir bölümü, Malatya'daki depremzedeler için kuruldu.
Malatya'da AFAD koordinesinde, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için Yaka Mahallesi'nde, içerisinde banyo ve lavabonun yanı sıra yatak, dolap ve buzdolabı gibi çeşitli eşyaların bulunduğu 785 konteynerin yer alacağı yaşam alanı oluşturulacak.
Katar'dan gemilerle İskenderun Limanı'na gelen konteynerlerden bir kısmı, konteyner kente yerleştirilmek üzere tırlarla Malatya'ya ulaştırıldı.
Malatya'da koordinatör olarak görev yapan Kırşehir AFAD Müdürü İbrahim Avşar, depremlerin ardından kentte toparlanma sürecinin devam ettiğini söyledi.
Kentin 57 noktasında konteyner kent kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Avşar, Yaka Mahallesi'ndeki alanla ilgili şu bilgileri verdi:
Bayram süresince çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini aktaran Avşar, depremzedeleri daha rahat koşullarda konaklatabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
Termosifonları konteynerlerin içerisine aldıklarını anlatan Avşar, sözlerini şöyle tamamladı: