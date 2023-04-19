Depremzedeler için Katar'dan Türkiye'ye gelen 743 konteynerin kurulumu tamamlandı

"Burası 67 dönüm üzerine kurulmuş bir konteyner kent. Alanda vatandaşlarımızın kullanımı için Katar'dan gelen 743 konteyner yer alıyor. Bunlara ek olarak 15 konteynerimizi okul, 9 konteynerimizi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 konteynerimizi hastane, 2 konteynerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hizmetleri için tahsis ettik. Alanda ayrıca güvenlik görevlileri için 2, yönetim ofisleri için de 10 konteyner ayrıldı. Toplamda burada 785 konteyner olacak. Konteyner kentimizin altyapı çalışması yüzde 100 tamamlandı."