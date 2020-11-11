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Gündem Derbi öncesi Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan CHPli İlayda Kılınça bir yıla kadar hapis istemi
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Derbi öncesi Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan CHP'li İlayda Kılınç'a bir yıla kadar hapis istemi

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, geçtiğimiz ay oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi küfürlü bir paylaşımda bulunmuş, skandal ifadeleri infiale neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen Kılınç, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği disiplin kurulu toplantısını beklemeden partisinden istifa etmişti. Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede, sanık için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Merkezi İHA
İlayda Kılınç, tepki çeken paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı.
İlayda Kılınç, tepki çeken paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı.

CHP Isparta eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde Trabzon hakkında sosyal medya hesabından, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sonrasında Kılınç hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame hazırlandı. Kılınç hakkında hazırlanan iddianame, Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Derbi öncesi Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan CHP'li İlayda Kılınç istifa etti
GÜNDEM
Derbi öncesi Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan CHP'li İlayda Kılınç istifa etti

Anlık duygusal bir durum içerisindeyken yapmış

Hazırlanan iddianamede Kılınç’ın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanığın kamu haklarından da yoksun bırakılması talep edildi.
İddianamede İlayda Kılınç’ın ifadesine de verildi. Kılınç ifadesinde küfür içerikli paylaşımı maç öncesinde anlık duygusal bir durum içerisinde bireysel olarak yaptığını söyledi. Kılınç, paylaşım sonrası pişman olduğunu ve yaptığı paylaşımı sosyal medyadan kaldırarak, bir video ile özür dilediğini ifade etti.

CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım
SPOR
CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım

Ne olmuştu?

Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede yapılan küfürlü paylaşımın Trabzon iline yönelik hakaretler içerdiği ve bu yüzden kamu davası açılması gerekliliği oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda kamu davası açıldığı ifade edildi.
Öte yandan İlayda Kılınç, CHP il yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş ancak disiplin toplantısı öncesinde partisinden istifa etmişti.

CHP'li İlayda Kılınç skandal paylaşımı için özür diledi: Çok pişmanım
SPOR
CHP'li İlayda Kılınç skandal paylaşımı için özür diledi: Çok pişmanım
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