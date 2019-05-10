Dereye düşen iki çobandan biri hayatını kaybetti Ağrı'da hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek dereye düşen ve akıntıya kapılan iki çobandan biri yaşamını yitirdi. AFAD, UMKE ve Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri kayıp diğer çoban için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2019, 19:20 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2019, 19:25 AA