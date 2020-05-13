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Gündem Dereye düşen şahsın imdadına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti
ZONGULDAK

Dereye düşen şahsın imdadına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti

Zonguldak’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü. Şahıs AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Acılık mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek tren raylarından dereye düştü.

Dereye düşen kişi kurtarıldı

Vatandaşlar sağlık ekiplerini çağırdı

  • Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaşlı adamı düştüğü yerden kurtardı.

Öte yandan hafif yaralı olarak kurtulan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan damın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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